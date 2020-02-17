Звезда «Кухни» в эротичном платье раскрыла секреты правильного питания
Елена Подкаминская объяснила подписчикам, почему не стоит за один прием пищи съедать сразу несколько разнообразных продуктов.
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Фото, видео: Instagram @podkaminskaya_official
Российская актриса Елена Подкаминская, известная по сериалам «Кухня» и «ИП Пирогова», опубликовала в Instagram целую серию соблазнительных кадров, на которых позирует в сексуальном черном платье с глубоким декольте.
Элегантный наряд идеально подчеркнул сногсшибательную фигуру знаменитости: в частности, ее стройные ноги, хрупкие плечи и тонкую талию.
В подписи к посту Подкаминская рассказала, что ей помогает держать себя в превосходной форме. Оказывается, светская львица придает большое значение раздельному питанию. Она приучилась к нему еще в детстве, и до сих старается придерживаться здорового рациона.
«На завтрак, к примеру, глазунья с овощами или каша на воде с кусочком масла, если блинчики, то без сахара, меда, варенья, шоколадной пасты и конфитюра! Если обед, и сначала суп, то только овощной. Рыба или мясо — без картошки и хлеба, то есть без углеводов, но всегда с овощами и зеленью», — пояснила теледива.
Фанаты прислушались к советам Подкаминской. Они признались, что ради такой фигуры, как у звезды, готовы на любые жертвы.
«Очень интересно про ваше меню!»
«Очень красивая»
«Зачем что-то писать? Из фото все ясно. Правильно питаетесь — правильная фигура!»
«Шикарная женщина! Мечта моя!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Кухни» показала провокационное фото со съемок.
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