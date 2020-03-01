Девочка выпала из окна 17-го этажа в Москве

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Игорь Рязов
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Родителей 13-летней девочки в момент происшествия дома не было.

Фото: www.globallookpress.com /Keith Levit

Несовершеннолетняя девочка выпала из окна квартиры на 17-м этаже в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, 13-летняя пострадавшая  скончалась.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта на Хорошевском шоссе. Родителей в тот момент дома не было — они катались на лыжах. Присматривать за девочкой оставили бабушку. В момент происшествия пожилая женщина спала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой трагедии в Москве — мать троих детей разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки на Остафьевской улице. Очевидцы рассказали, что ее пытался спасти пьяный мужчина.

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