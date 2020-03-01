Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры привели к снижению цен на нефть и падению мировых фондовых рынков. Также не избежал потрясений и рубль. Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.

Экономист Никита Масленников советует не спешить с покупкой иностранной валюты, ведь на колебаниях валютного рынка можно сильно прогореть. Это следует делать только тогда, когда в этом есть необходимость, например, перед поездкой в другую страну.

«Это позволит избежать потери при двойных переводах валют — например, когда рубли сначала меняют на доллары, а доллары затем — на евро», — говорит специалист.

Экономист Константин Селянин считает, что не стоит торопиться и с продажей валюты, потому что курс может падать и дальше.

«Продавать иностранную валюту выгоднее, когда ситуация стабилизируется и рубль снова начнет крепчать. Не нужно торопиться покупать или продавать иностранную валюту сейчас, потому что нестабильная ситуация может довольно быстро успокоиться», — отмечает эксперт.

При это он добавил, что лучше всего хранить часть накоплений в валюте независимо от того, как развивается ситуация с курсом рубля.

«То, что некоторые люди хранят свои сбережения в валюте, для случаев с ослаблением российской валюты оказывается очень полезным. Тогда падение рубля смягчается валютными запасами», — уверен Селянин.

Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан рекомендует в случае падения рубля приобретать рублевые инструменты.

«Разумная инвестиционная политика состоит в том, чтобы покупать то, что сильно подешевело, и продавать то, что сильно подорожало», — объясняет экономист.

Специалисты отмечают, что рядовому человеку, не обладающему большими инвестициями, трудно выиграть на колебании валютных курсов. Поэтому эксперты советуют вкладывать средства в то, что можно реализовать, конвертировать и монетизировать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что биржевые индексы США упали из-за коронавируса.