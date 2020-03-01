«Имеем целый комплекс диагнозов»: психолог о поведении потерявшей мужа блогерши

Поведение Instagram-блогера Екатерины Диденко, потерявшей мужа и двух друзей в ходе несчастного случая на вечеринке в бане, активно обсуждает общественность. После происшествия блогерша записала несколько сторис в Instagram, в которых рассказывала о своем самочувствии и о том, что ей требуется психологическая помощь. Кроме того, она продолжает шокировать зрителей в социальной сети подробностями их жизни. В сети Диденко обвиняют в неправильной реакции на смерть близких.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Наталья Георгиева объяснила особенности поведения инстаблогерши в стрессовой ситуации. По словам специалиста, у нее наблюдается так называемая номофобия — страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.

«Мы здесь имеем целый комплекс диагнозов. Это не только номофобия, но и нарциссизм, пограничное расстройство личности, которое, к сожалению, не дает никаких решений и выборов, как поступить в той или иной ситуации», — говорит эксперт.

Георгиева добавляет, что в нынешней ситуации Екатерина обращается к вымышленному зрителю, который должен дать ей ответ на сложившуюся ситуацию и ее состояние.

«В данном случае выбор личность не делает, потому что она все должна выложить в сеть. Нужно все напоказ сделать и после этого человек получает какую-то оценку и массу вариантов, из которых ему так же сложно сделать выбор», — отмечает Наталья.

Ранее Екатерина Диденко рассказывала подписчикам в Instagram, что не знает, как сообщить двум своим детям о гибели отца. Психолог Наталья Георгиева подчеркивает, что в данной ситуации не стоит врать малышам.

«Однозначно не надо выдумывать никаких историй, что „наш папа космонавт и куда-то улетел, вот от него подарки“. Это искажает реальность. И, более того, дети, когда узнают о настоящей причине и действительно о том, что случилось, они никогда не смогут простить свою мать или того человека, который с ними так жестко поступил и их обманул», — резюмировала специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков.