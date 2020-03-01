«Имеем целый комплекс диагнозов»: психолог о поведении потерявшей мужа блогерши
В социальных сетях Екатерину Диденко обвиняют в неправильной реакции на смерть близких. Психолог объяснила, почему так ведет себя блогер.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina, 5-tv.ru
Поведение Instagram-блогера Екатерины Диденко, потерявшей мужа и двух друзей в ходе несчастного случая на вечеринке в бане, активно обсуждает общественность. После происшествия блогерша записала несколько сторис в Instagram, в которых рассказывала о своем самочувствии и о том, что ей требуется психологическая помощь. Кроме того, она продолжает шокировать зрителей в социальной сети подробностями их жизни. В сети Диденко обвиняют в неправильной реакции на смерть близких.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru психолог Наталья Георгиева объяснила особенности поведения инстаблогерши в стрессовой ситуации. По словам специалиста, у нее наблюдается так называемая номофобия — страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.
«Мы здесь имеем целый комплекс диагнозов. Это не только номофобия, но и нарциссизм, пограничное расстройство личности, которое, к сожалению, не дает никаких решений и выборов, как поступить в той или иной ситуации», — говорит эксперт.
Георгиева добавляет, что в нынешней ситуации Екатерина обращается к вымышленному зрителю, который должен дать ей ответ на сложившуюся ситуацию и ее состояние.
«В данном случае выбор личность не делает, потому что она все должна выложить в сеть. Нужно все напоказ сделать и после этого человек получает какую-то оценку и массу вариантов, из которых ему так же сложно сделать выбор», — отмечает Наталья.
Ранее Екатерина Диденко рассказывала подписчикам в Instagram, что не знает, как сообщить двум своим детям о гибели отца. Психолог Наталья Георгиева подчеркивает, что в данной ситуации не стоит врать малышам.
«Однозначно не надо выдумывать никаких историй, что „наш папа космонавт и куда-то улетел, вот от него подарки“. Это искажает реальность. И, более того, дети, когда узнают о настоящей причине и действительно о том, что случилось, они никогда не смогут простить свою мать или того человека, который с ними так жестко поступил и их обманул», — резюмировала специалист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков.
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