🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 2 марта, убывающая Луна не благоприятствует новым начинаниям. В этот период стоит проявить некоторую пассивность. Свежие мысли и идеи следует отодвинуть на начало последующего лунного месяца. Оптимальное время для подведения итогов.

♈ Овен

Семья и общество занимают центральное место в вашей жизни, Овен. Проведите время со своими близкими и с теми, кто поддерживал вас. Благодаря им вы стали самим собой. Сообщите им, насколько вы благодарны за их присутствие в вашей жизни, как много вы узнали и еще узнаете от них. Знайте, что все, что вы вкладываете во Вселенную, в конечном итоге вернется к вам. Задумайтесь о волонтерстве или посвятите какое-то время общественным работам.

Космический совет: семья и близкие займут центральное место в вашей жизни.

♉ Телец

Это время, чтобы заново изобрести свою игру, но сейчас не время для риска. Вам необходимо более тщательно заняться своим бюджетом, правильно инвестируйте свои средства, но не забывайте о благотворительности. Подумайте о том, чтобы немного выйти из своей зоны комфорта. Вы можете просто обнаружить новый аспект себя в этом процессе.

Космический совет: начните игру по своим правилам.

♊ Близнецы

Близнецы, избавьтесь от своих скелетов. Это отвлекает вас от дальнейшего роста и самореализации. Необязательно все кардинально менять, начните с малого. Для начала составьте список и поблагодарите тех, кто помог вам и кому хочется сказать «спасибо». Не стесняйтесь этого.

Космический совет: избавьтесь от скелетов прошлого.

♋ Рак

Раки, тот самый момент, когда необходимо выпустить вожжи из рук. Вам необходимо научиться делегировать полномочия, постараться достичь гармонии, как в мыслях, так и в поступках. Попробуйте довериться случайному человеку в вашей жизни, возможно он окажется чем-то большим, чем кажется на первый взгляд.

Космический совет: найдите гармонию.

♌ Лев

Лев, из-за вашей чрезмерной спонтанности и несобранности вы имеете не очень хорошую репутацию. Но на самом деле — это не самое худшее качество. Ваш творческий потенциал просится на волю, накормите зверя и он поможет вам создать действительно что-то великолепное.

Космический совет: выпустите свой творческий потенциал на волю.

♍ Дева

Дева, обратите внимание на то, что Вселенная открывает вам через знаки, символы, видения и сны. Ваши способности ясновидения, яснослышания особенно усилены в этот момент. Помните, что ваш внутренний скептик заставит вас сомневаться. Ведение дневника — это хороший способ следить за своими истинными желаниями.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♎ Весы

Весы, оставайтесь верным своим целям. Помните, для чего вы пришли сюда, но уберегайте себя от того, чтобы работа стала центром вашей жизни. Подумайте о том, какие вещи делают вас нацеленными на успех и помогают преодолевать трудности. Дерзайте!

Космический совет: найдите баланс между личной жизнью и работой.

♏ Скорпион

Скорпион, ответы, которые вы ищете, уже внутри вас. Вы позволяли неприятным ситуациям снаружи мешать вашей священной цели. Хватит откладывать то, что можете сделать уже сегодня. Вы в состоянии справиться с самыми непростыми невзгодами.

Космический совет: вы все преодолеете.

♐ Стрелец

Стрелец, вы уже сделали грязную работу, тем самым заложив прочную основу, так что готовьтесь к самой приятной части. Но важный совет: «куйте железо, пока горячо». В вашем случае — это как-никак кстати. Не упустите главной возможности своей жизни.

Космический совет: держите нос по ветру.

♑ Козерог

Козероги, вы двигаетесь в правильном направлении. Знайте, что принятие себя, своих недостатков и особенностей характера — ключ к расширению возможностей взаимодействия с миром. Сначала снятие масок заставит вас чувствовать себя обнаженным, однако в конце концов вы обретете свободу.

Космический совет: вы на правильном пути.

♒ Водолей

Приближается еще один переломный момент, Водолей. Когда вы устанавливаете нереальные цели для себя, вы обязательно потерпите неудачу. Но не унывайте! Просто в следующие раз грамотно оценивайте свои силы и не растрачивайте себя по мелочам.

Космический совет: ставьте достижимые задачи.

♊ Рыбы

Рыбы, вы именно там, где нужно. Все, что происходит с вами, является частью божественного плана. Но излишнее беспокойство может нарушить ход вещей. Постарайтесь не мучить себя по пустякам, а направить энергию на построение чего-то по-настоящему важного.

Космический совет: хватит изводить себя по пустякам.

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