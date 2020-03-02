Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
По словам российского лидера, в нашей стране делается все необходимое для борьбы с этим заболеванием.
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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Перед вылетом в Псков в аэропорту «Внуково» Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждалась ситуация в экономике в связи с коронавирусом.
По словам президента, минувшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года. Особенно это сказывается на чувствительной энергетической площадке. Котировки нефти марки Brent опустились ниже 50 долларов за баррель.
«Хочу подчеркнуть — для российского бюджета, для нашей экономики, текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель. Более того, наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике», — сказал российский лидер.
Путин также подчеркнул, в России делается все необходимое для борьбы с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Ситуация в целом под контролем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вспышка коронавируса повлияла на снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.
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