Как вспышка коронавируса повлияла на снижение уровня загрязнения воздуха в Китае

Заметное снижение уровня загрязнения воздуха в Китае зафиксировали спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА).

По мнению специалистов, это стало возможным в связи со снижением экономической активности населения из-за вспышки коронавируса.

В НАСА показали две схемы, полученные по данным спутников. На них были приведены данные по загрязнению воздуха с 1 по 20 января — еще до карантина, и с 10 по 25 февраля — когда карантин был введен. Самое значительное снижение загрязнения воздуха было зафиксировано в Ухане — очаге распространения болезни, улучшились показатели и на других территориях Китая.

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