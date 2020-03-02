Почему журналиста МИЦ «Известий» в Эстонии назвали угрозой для Евросоюза и НАТО
Чтобы «спасти» Европу и Североатлантический альянс Эстония лишила Андрея Захарова и его оператора Марию Смолу права въезда на территорию ЕС сразу на пять лет.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
В российском МИДе отреагировали на решение Эстонии запретить въезд в Шенгенскую зону для журналиста «Известий». В обращении назвали произошедшее «грубейшим нарушением фундаментальных демократических принципов и международных норм в области свободы слова» и призвали ОБСЕ дать оценку ситуации.
Напомним, визу корреспондента Андрея Захарова аннулировали, так как его репортажи якобы опасны не только для Прибалтики, но и для всего Евросоюза.
Что так испугало эстонские власти, разбиралась Алиса Паршакова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политолог Межевич высмеял Эстонию за решение об аннулировании визы Захарова.
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