В Хабаровске найден мертвым начальник отделения уголовного розыска

Исполняющий обязанности начальника отделения уголовного розыска найден мертвым в Хабаровске. Как сообщают местные СМИ, трагический инцидент произошел вечером 1 марта в одном из отделов полиции.

Тело офицера обнаружили сослуживцы, вошедшие в рабочий кабинет мужчины после прозвучавшего выстрела. Рядом с погибшим нашли табельный пистолет и записку. По предварительным данным полицейский мог покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.