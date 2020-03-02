В Хабаровске найден мертвым начальник отделения уголовного розыска

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Василий Заика
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Трагический инцидент произошел вечером 1 марта в одном из отделов полиции.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Исполняющий обязанности начальника отделения уголовного розыска найден мертвым в Хабаровске. Как сообщают местные СМИ, трагический инцидент произошел вечером 1 марта в одном из отделов полиции.

Тело офицера обнаружили сослуживцы, вошедшие в рабочий кабинет мужчины после прозвучавшего выстрела. Рядом с погибшим нашли табельный пистолет и записку. По предварительным данным полицейский мог покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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