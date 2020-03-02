Назван виновник смертельного ДТП маршрутки с фурой во Владимирской области
По предварительным данным авария произошла по вине водителя маршрутного микроавтобуса.
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Виновником смертельного ДТП с участием микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области, по предварительной информации, стал водитель маршрутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.
«По предварительным данным, водитель [микроавтобуса] совершил въезд в фуру, стоящую на светофоре. Данных, был ли данный водитель в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время нет», — цитирует собеседника агентство.
В результате столкновения микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с фурой «Мерседес» в городе Гороховец Владимирской области, по уточненным данным, один человек погиб, еще 13 получили травмы различной степени тяжести, из них четверо — госпитализированы.
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