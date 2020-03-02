Мать российского иллюзиониста Амаяка Акопяна умерла в Москве

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Василий Заика
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Оперная певица Лия Акопян скончалась в одной из московских клиник на 89-м году жизни.

Фото: www.globallookpress.com

Мать российского иллюзиониста Амаяка Акопяна умерла в Москве. Как сообщает MK.RU, оперная певица Лия Акопян скончалась в одной из московских клиник на 89-м году жизни.

25 февраля знаменитость была госпитализирована из-за проблем с давлением. Кроме того, медики диагностировали у Лии Акопян дыхательную недостаточность. Несмотря на усилия врачей, утром 2 марта женщина скончалась.

Лия Ивановна Акопян работала ассистентом у своего супруга — циркового иллюзиониста-манипулятора Арутюна Акопяна. Позднее она закончила консерваторию и стала оперной певицей.

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