Мать российского иллюзиониста Амаяка Акопяна умерла в Москве. Как сообщает MK.RU, оперная певица Лия Акопян скончалась в одной из московских клиник на 89-м году жизни.

25 февраля знаменитость была госпитализирована из-за проблем с давлением. Кроме того, медики диагностировали у Лии Акопян дыхательную недостаточность. Несмотря на усилия врачей, утром 2 марта женщина скончалась.

Лия Ивановна Акопян работала ассистентом у своего супруга — циркового иллюзиониста-манипулятора Арутюна Акопяна. Позднее она закончила консерваторию и стала оперной певицей.