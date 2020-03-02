В Подмосковье на двухлетнего мальчика упал телевизор
| Василий Заика Происшествия 266
Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 7-го Ноября в городе Лосино-Петровский.
Фото: Известия / Константин Кокошкин
Двухлетний мальчик, предположительно, уронил на себя телевизор в подмосковном Лосино-Петровском. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 7-го Ноября.
Стражи порядка выяснили, что ребенок находился дома вместе 23-летней матерью. Девушка ненадолго отлучилась из комнаты, чтобы налить сыну воды. Вернувшись, она увидела, что с тумбы на малыша упал телевизор.
Пострадавшего с переломом затылочной кости и ушибами госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
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