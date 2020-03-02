В Подмосковье на двухлетнего мальчика упал телевизор

Двухлетний мальчик, предположительно, уронил на себя телевизор в подмосковном Лосино-Петровском. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в квартире одного из домов на улице 7-го Ноября.

Стражи порядка выяснили, что ребенок находился дома вместе 23-летней матерью. Девушка ненадолго отлучилась из комнаты, чтобы налить сыну воды. Вернувшись, она увидела, что с тумбы на малыша упал телевизор.

Пострадавшего с переломом затылочной кости и ушибами госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.