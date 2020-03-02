«Парижанка»: Елизавета Боярская преобразилась до неузнаваемости
На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала новый образ.
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Фото, видео: Instagram @lizavetabo, @tarasovm
Известная российская актриса Елизавета Боярская с приходом весны решила сменить образ. Кинозвезда, которую фанаты привыкли видеть со вьющимися волосами примерно до уровня плеч, кардинально изменилась. На своей странице в Instagram теледива опубликовала фото, на котором позирует с новой прической — каре. На голове у нее утонченный ободок белого цвета с небольшим бантом. Волосы отливают шоколадным цветом.
Увидев артистку с новой стрижкой, поклонники были поражены. Одни не могли скрыть восхищения от того, насколько мило и нежно стала выглядеть преобразившаяся Боярская, а другие поспешили их убедить, что звезда не пользовалась услугами стилиста, а просто примерила парик, чтобы озадачить своих подписчиков. Так или иначе, свежий весенний образ пришелся по вкусу всем фанатам. Для критики места не нашлось.
«Девочка-припевочка!»
«Парижанка!»
«Невероятная женственность!»
«Девушка — космос!» — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боярская примерила уютный розовый свитер.
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