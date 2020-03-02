Новые подробности трагедии на «Внедорожной Масленице» в Подмосковье
Организаторы мероприятия следователям, что мужчина с ребенком нарушили технику безопасности.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины с ребенком во время масленичных гуляний в Московской области. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в деревне Марьино в самый разгар внедорожного шоу. Один из участников при помощи буксировочного троса пытался вызволить застрявшую машину. Но лебедка не выдержала и отлетела в сторону зрителей. От полученных травм мужчина и его маленькая дочь погибли на месте.
Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев. Организаторы мероприятия заявляют, отец с ребенком нарушили технику безопасности — зашли на территорию, где нельзя было находиться зрителям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа основная версия причин смерти мужчины и его дочери на Масленице.
Нашли ошибку?