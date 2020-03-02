Новые подробности трагедии на «Внедорожной Масленице» в Подмосковье

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины с ребенком во время масленичных гуляний в Московской области. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в деревне Марьино в самый разгар внедорожного шоу. Один из участников при помощи буксировочного троса пытался вызволить застрявшую машину. Но лебедка не выдержала и отлетела в сторону зрителей. От полученных травм мужчина и его маленькая дочь погибли на месте.

Следователи и криминалисты опрашивают очевидцев. Организаторы мероприятия заявляют, отец с ребенком нарушили технику безопасности — зашли на территорию, где нельзя было находиться зрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа основная версия причин смерти мужчины и его дочери на Масленице.