Названа основная версия причин смерти мужчины и его дочери на Масленице

Правоохранительные органы после трагедии в городе Электроугли в Подмосковье придерживаются одной основной версии трагедии.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, причиной смерти мужчины и его пятилетней дочери стал металлический уголок, приваренный к автомобилю. Именно эта железная конструкция размером 30×30, отлетев, фактически их убила, нанеся травмы несовместимые с жизнью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время масленичных гуляний в Подмосковье погиб мужчина и его дочь. Это случилось из-за того, что в них попала оторвавшаяся лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.