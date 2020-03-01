Названа основная версия причин смерти мужчины и его дочери на Масленице
Инцидент произошел во время праздника в городе Электроугли в Подмосковье, где проходили катания на внедорожниках.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Правоохранительные органы после трагедии в городе Электроугли в Подмосковье придерживаются одной основной версии трагедии.
Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, причиной смерти мужчины и его пятилетней дочери стал металлический уголок, приваренный к автомобилю. Именно эта железная конструкция размером 30×30, отлетев, фактически их убила, нанеся травмы несовместимые с жизнью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время масленичных гуляний в Подмосковье погиб мужчина и его дочь. Это случилось из-за того, что в них попала оторвавшаяся лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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