«Мы ни с кем не собираемся воевать»: Путин о ситуации на международной арене

Президент России Владимир Путин оценил военный потенциал страны. Он отметил, что РФ по размеру оборонного бюджета находится на седьмом месте в мире, уступая лишь США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Кроме того, по словам российского лидера, страна перестала занимать позицию «догоняющего» государства в данной сфере, что крайне важно.

«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», — пояснил президент агентству ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава РФ добавил, что в государстве создаются гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные, и в целом военная отрасль развивается довольно активно.

Вместе с тем, по словам Владимира Путина, Россия старается создать такую ситуацию на международной арене, чтобы у других стран не могло появиться мысли развязать с Москвой вооруженный конфликт.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — резюмировал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия опережает западных конкурентов в разработке «оружия будущего».