Путин: Гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире. По словам главы РФ, это чрезвычайно для обеспечения международной безопасности.

«Но, создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — подчеркнул российский лидер в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент добавил, что в США создавали свою систему противоракетной обороны именно для того, чтобы «нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс». Американцы полагали, что создание «антиракетного зонтика» позволит Вашингтону избежать применения ядерного оружия со стороны других стран. Однако разработка гиперзвукового оружия Россией позволяет эту стабильность сохранить, считает Путин.

Именно благодаря стратегическому балансу после Второй мировой войны мир удержался от новых крупных вооруженных конфликтов, убежден российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин оценил оборонный потенциал РФ.