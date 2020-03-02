В Марий Эл подросток погиб, упав с высоты в заброшенном здании

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Василий Заика
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Трагедия произошла в городе Йошкар-Ола.

Фото: СК РФ

Двенадцатилетний мальчик погиб в результате падения с четырехметровой высоты в заброшенном здании в Республике Марий Эл. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла в городе Йошкар-Ола.

По версии следствия, подросток играл на крыше неэксплуатируемой постройки и провалился в дыру. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Расследование инцидента продолжается.

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