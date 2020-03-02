МИД РФ отреагировал на аннулирование визы корреспондента МИЦ «Известия» Захарова

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 106

Как пояснили в российском ведомстве, журналиста не пустили в Европу из-за его профессиональной деятельности — сюжетов, которые он снимал в Таллине в 2019 году.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало запрет корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову на въезд в Евросоюз. Съемочная группа утром 24 февраля прилетела в Ригу в командировку, где журналисту сообщили, что он не может въехать в страну. Ему аннулировали шенгенскую визу на пять лет по запросу Эстонии.

Как пояснили в российском ведомстве, прибалтийское государство приняло соответствующие меры из-за материалов Захарова об Эстонии. В частности, возмущение вызвали сюжеты, касающиеся отказа от празднования 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

«Рассматриваем установление Министерством внутренних дел Эстонии запрета на въезд на территорию стран Шенгенского соглашения на пять лет для российского журналиста Андрея Захарова как грубейшее нарушение фундаментальных демократических и принципов и международных норм в области свободы слова. <….> Считаем недопустимым подобный произвол со стороны страны — члена Евросоюза в отношении придерживающихся альтернативной точки зрения журналистов под надуманным предлогом защиты национальной безопасности», — отметил начальник отдела оперативной информации Департамента информации и печати МИД России Василий Ниорадзе.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали представителя ОБСЕ Арлема Дезира дать соответствующую оценку «лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности».

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий руководителя представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии и шеф-редактора издания Sputnik Елены Черышевой, в котором она назвала действия Эстонии трусливыми.

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