Дженнифер Лопес призналась, что не торопится выходить замуж за Алекса Родригеса

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес призналась в беседе с телеведущей Опри Уинфри, что не торопится выходить замуж за своего возлюбленного Алекса Родригеса. Интервью состоялось в рамках тура теледивы — 2020 Vision: Your Life in Focus Tour, где знаменитость и приоткрыла тайну личной жизни, сообщает Harpers Bazaar.

По словам артистки, причиной стало то, что она не хочет, чтобы все было в спешке, как все прошлые разы.

«Если мы собираемся жить вместе до конца наших дней, то к чему спешка? Если мы действительно собираемся быть партнерами. Если мы действительно попробуем построить вместе то, чего ни у кого из нас не было или же мы думали, что у нас не было. И мы привлечем внимание всех наших детей и покажем им то, чего никогда не имели», — заявила певица.

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса начались в 2017 году. Звездная пара обручилась в марте 2019 года. Для Джей Ло это будет четвертый брак, для Родригеса — второй. У обеих знаменитостей от предыдущих отношений есть по двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес показала редкие снимки своих детей-двойняшек.