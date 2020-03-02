Житель Тверской области зарубил топором собутыльника

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Василий Заика
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Конфликт между двумя приятелями произошел в городе Конаково.

Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

Житель Тверской области зарубил топором собутыльника. Как сообщает региональный СК, конфликт между двумя мужчинами произошел в городе Конаково в одном из домов на Белавинской улице.

По версии следствия, 47-летний местный житель устроил застолье со своим 34-летним знакомым. Внезапно между приятелями возникла ссора. Старший из собутыльников схватил топор и несколько раз ударил оппонента по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого арестовали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование инцидента продолжается.

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