«Ей тяжело, очень тяжело»: как вдова Кашпировского переживает смерть мужа

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

В семье Гулизар Чалбашовой подтвердили, что психотерапевт скончался утром.

Как вдова Кашпировского переживает смерть мужа

Фото: © РИА Новости/Замир Усманов

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Супруга Кашпировского тяжело переживает его кончину

Супруга Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова тяжело переживает его смерть. Об этом изданию Super.ru рассказала близкая родственница женщины, ответившая на звонок журналистов по телефону вдовы.

«Сегодня утром его не стало, Анатолия Михайловича. Это уже не имеет значения, где он умер, дома или в больнице. Гулизар тяжело, очень тяжело. Все, спасибо», — сказала собеседница.

Родственница подтвердила известие о кончине 87-летнего психотерапевта, но не стала уточнять обстоятельства.

Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что тот умер рано утром. Представитель предположил, что кончина связана с возрастом. О смерти Кашпировского также написал телеведущий Андрей Малахов.

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