Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Крыму
Местную жительницу, приехавшую из Китая, изолировали после жалоб на плохое самочувствие, но она покинула бокс, не дождавшись результатов исследований.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Ulmer via www.imago-image; 5-tv.ru
В Крыму ищут местную жительницу, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу. Девушку, приехавшую из Китая, изолировали после жалоб на плохое самочувствие. Напуганные соседи даже улицу помыли, когда ее увезли из дома. Однако сама девушка не считает, что представляет опасность для окружающих — из бокса сбежала, не дождавшись результатов исследований.
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