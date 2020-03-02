Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Крыму

В Крыму ищут местную жительницу, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу. Девушку, приехавшую из Китая, изолировали после жалоб на плохое самочувствие. Напуганные соседи даже улицу помыли, когда ее увезли из дома. Однако сама девушка не считает, что представляет опасность для окружающих — из бокса сбежала, не дождавшись результатов исследований.

Покинуть зону карантина, как выяснилось, не составляет труда — в этом убедилась корреспондент Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из страха перед коронавирусом.