Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из страха перед коронавирусом
Канцлер Германии восприняла такое поведение чиновника с юмором.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Gora; AP
Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась «нерукопожатной». От приветствия за руку с ней отказался министр внутренних дел старены Хорст Зеехофер, сообщает таблоид Bild.
На видео, опубликованном Associated Press, показано, как канцлер подходит во время встречи к министру и протягивает руку для приветствия, однако чиновник отстраняется. Причиной странного поведения главы МВД Германии оказался страх заразиться коронавирусом, бушующим, в том числе, и на территории ФРГ.
Меркель восприняла отказ с юмором — в ответ она посмеялась и подняла вверх обе руки, показывая министру ладони. В финале сцены оба чиновника рассмеялись.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае из-за коронавируса придумали забавную альтернативу рукопожатию. Теперь жители Поднебесной делают похожие на рукопожатие жесты при встрече ногами, чтобы избежать лишних прикосновений друг к другу незащищенным частями тела.
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