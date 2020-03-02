Глава МВД Германии отказался пожать руку Меркель из страха перед коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась «нерукопожатной». От приветствия за руку с ней отказался министр внутренних дел старены Хорст Зеехофер, сообщает таблоид Bild.

На видео, опубликованном Associated Press, показано, как канцлер подходит во время встречи к министру и протягивает руку для приветствия, однако чиновник отстраняется. Причиной странного поведения главы МВД Германии оказался страх заразиться коронавирусом, бушующим, в том числе, и на территории ФРГ.

Меркель восприняла отказ с юмором — в ответ она посмеялась и подняла вверх обе руки, показывая министру ладони. В финале сцены оба чиновника рассмеялись.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае из-за коронавируса придумали забавную альтернативу рукопожатию. Теперь жители Поднебесной делают похожие на рукопожатие жесты при встрече ногами, чтобы избежать лишних прикосновений друг к другу незащищенным частями тела.