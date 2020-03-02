В Белгороде семья с шестилетним ребенком отравилась бытовым газом

Семья с шестилетним ребенком отравилась бытовым газом в Белгороде. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел утром 1 марта в одном из домов на Народном Бульваре.

Пострадавшие обратились за помощью к медикам. Вскоре 27-летняя женщина и ребенок были отпущены домой. Глава семьи госпитализирован. В ведомстве добавили, что первым недомогание почувствовал хозяйский пес. Животное, надышавшись газом, потеряло сознание.

В настоящее время Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.