В Белгороде семья с шестилетним ребенком отравилась бытовым газом
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Инцидент произошел утром 1 марта в одном из домов на Народном Бульваре.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rainer F. Steussloff
Семья с шестилетним ребенком отравилась бытовым газом в Белгороде. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел утром 1 марта в одном из домов на Народном Бульваре.
Пострадавшие обратились за помощью к медикам. Вскоре 27-летняя женщина и ребенок были отпущены домой. Глава семьи госпитализирован. В ведомстве добавили, что первым недомогание почувствовал хозяйский пес. Животное, надышавшись газом, потеряло сознание.
В настоящее время Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.
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