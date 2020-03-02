Экс-супруга Сереги рассказала подробности истории с похищением детей

Бывшая жена Сергея Пархоменко, более известного как рэпер Серега, рассказала о событиях, произошедших после похищения детей. Накануне Полина Ололо заявила, что музыкант забрал ее сыновей и, по предварительным данным, пересек с наследниками границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией. По ее словам, наследникам артист запрещал контактировать и встречаться с матерью. В связи с этим женщине пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Впрочем, как уточнила Полина в новых Instagram-сторис, Серега пропал не бесследно. Накануне ночью исполнитель пришел к дому своей бывшей жены, чем вызвал у нее испуг. Ололо боялась, что экс-супруг сможет предпринять какие-либо действия, которые могут навредить ее здоровью.

«Я была с мамой, мы очень испугались. Я реально боюсь каких-то действий, которые направлены против меня и против моего здоровья», — подчеркнула Полина.

Она добавила, что готова обсудить с рэпером ситуацию и разобраться в произошедшем.

«Я готова к конструктивному диалогу, который может состояться с моим представителем и представителем Сергея. Хочется поговорить нормально», — подчеркнула бывшая жена музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Полины Ололо, Серега ставил сыновей на гречку и унижал их в общественных местах.