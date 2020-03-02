Ставил детей на гречку и унижал: жена рэпера Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

Бывшая жена Сергея Пархоменко, более известного как рэпер Серега, заявила, что он у нее похитил двоих сыновей — Марка и Платона. Согласно имеющейся у Полины Ололо информации, музыкант пересек с наследниками границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией. Из-за действий артиста женщина была вынуждена обратиться за помощью к правоохранительным органам.

На своей странице в Instagram она пояснила, что боится за своих детей, оказавшихся в компании отца. По словам Полины, рэпер Серега подвергал их жестоким наказаниям: заставлял стоять на гречке и унижал в общественных местах.

«За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах. Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени, детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных», — поделилась экс-супруга музыканта.

Instagram @polina_lola

Она пожаловалась своим фанатам на то, что артист сейчас запрещает своим детям всячески контактировать с матерью, хотя их воспитанием занималась именно она. Сейчас у сыновей даже заблокирован номер телефона Полины. Любые встречи с ней пресекаются, и при этом надлежащего ухода за ними нет.

В интервью KP.RU экс-супруга рэпера объяснила, чем мог быть вызван поступок Пархоменко.

«Сергей не очень легкий человек в принципе, для него не существует чувств других людей и чужого мнения. Есть только его первостепенное и, скорее всего, единственное. Он утверждает, что действует в интересах детей. Но это похоже на месть или игру собственного эго», — отметила она.

После сообщений о похищении детей 5-tv.ru связался с концертным директором Сереги, однако он от комментариев отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг звезды «Реальных пацанов» Светланы Мотолыгиной выкрал у нее ребенка.