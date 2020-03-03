Евросоюз повысил оценку риска заболевания коронавирусом
Высокий уровень риска заразиться COVID-2019 поставлен специалистами из-за роста числа жертв смертельного вируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвержден коронавирус. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу заболевания. Там добавили, что инфицированный был немедленно изолирован. Уже определен круг лиц, с которыми пациент общался после возвращения из Италии. За ними наблюдают врачи.
Между тем Евросоюз повысил оценку риска заболевания коронавирусом до высокого уровня. Такое решение принято из-за роста числа жертв. По последним данным, в мире смертельным вирусом заражены более 89 тысяч человек. Умерших — свыше трех тысяч.
Тут надо отметить, что скорость распространения заболевания — ничто по сравнению с тем, как растет количество фейков и слухов по этой теме в интернете. Вся проверенная информация у Елены Норкунайте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о предпринятых мерах после подтверждения случая коронавируса в Москве.
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