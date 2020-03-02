Собянин рассказал о предпринятых мерах после подтверждения случая коронавируса в Москве

|
Алиса Старжевская
58

Случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован у туриста, прилетевшего из Италии.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Случай заболевания коронавирусом подтвержден у москвича, прилетевшего из Италии. Об этом сообщил на своем официальном сайте мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме», — написал градоначальник.

По его словам, также были приняты меры безопасности по отношению к родственникам и близким друзьям заболевшего мужчины. Шестеро родных и пятеро знакомых москвича были госпитализированы. Еще 13 человек из числа пассажиров, летевших с мужчиной одним рейсом, помещены в больницу. Кроме того на карантин отправлены 83 пассажира самолета, на борту которого прибыл в столицу носитель вируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 90 тысячам человек. COVID-19 атаковал уже почти 70 стран.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.33
-0.66 73.42
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...