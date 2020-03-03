Сын Дениса Клявера стал чемпионом России по тхэквондо

Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер похвастался успехами сына в Instagram. Он рассказал, что его отпрыск стал чемпионом России в соревнованиях по боевым искусствам.

«Прошу внимания! Повод серьезный. Рядовой Тимофей Клявер в заслуженном звании чемпион России по тхэквондо (спецтехника)!!! Юношеское чемпионство пройдено до мирового уровня. Начался следующий этап — теперь уже победы во взрослых категориях! С чем его поздравляем и безмерно гордимся всей семьей!», — написал музыкант.

Подписчики поздравили Дениса с успехами сына и пожелали 18-летнему юноше новых достижений.

Instagram @denisklyaver

«Настоящий мужчина, защитник!!! Умничка!!!»

«Поздравляю Тимофея! Молодчина! Новых побед, достижения целей. На радость и гордость родителям!», — писали фолловеры.

Тимофей Клявер — сын музыканта от второго брака с бывшей танцовщицей Лаймы Вайкуле Юлией Клявер. У бывшего участника «Чай вдвоем» была достаточно бурная молодость — он был трижды женат, у него трое своих детей и двое приемных. В 2010 году он официально признал себя отцом дочери певицы Евы Польны. 5-tv.ru писал, что не так давно Денис Клявер разоткровенничался и назвал Еву Польну великолепной мамой.