Лука Сафронов показал странный номер в турецком отеле с ванной у кровати

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился кадрами из странного номера турецкого отеля, где на нескольких квадратных метрах расположились и огромная кровать, и внушительных размеров ванна.

На видео, которое пианист выложил в своем Instagram, он начинает экскурсию с невероятной красоты ночного вида на построенную в XIII веке крепость в Алании.

Затем он проходит в крошечную спальню, в которой его встречает старинный патефон с виниловой пластинкой произведений Моцарта, кровать и ванна — прямо рядом со спальным местом. По узкому проходу мимо стоящего на консоли подноса с едой музыкант, известный своими солидными габаритами, движется дальше и попадает в просторный туалет с душевой кабиной.

Instagram @lukasafronovofficial

«Место, где я могу застрять надолго, как вы знаете… Но, самое главное — приготовьтесь… Илон Маск не комментирует!» — провозглашает Лука, показывая стоящий посреди помещения переносной электрический мини-камин на ножках.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лука Сафронов-Затравкин много путешествует, но не всегда его впечатления от поездок оказываются позитивными. Недавно страдающий от лишнего веса музыкант прославился, застряв в унитазе в туалете самолета, а потом упал с лестницы, путешествуя по Африке.