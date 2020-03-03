Лука Сафронов показал странный номер в турецком отеле с ванной у кровати
Сын знаменитого художника Никаса Сафронова поделился кадрами из турецкой пятизвездочной гостиницы.
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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial
Сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился кадрами из странного номера турецкого отеля, где на нескольких квадратных метрах расположились и огромная кровать, и внушительных размеров ванна.
На видео, которое пианист выложил в своем Instagram, он начинает экскурсию с невероятной красоты ночного вида на построенную в XIII веке крепость в Алании.
Затем он проходит в крошечную спальню, в которой его встречает старинный патефон с виниловой пластинкой произведений Моцарта, кровать и ванна — прямо рядом со спальным местом. По узкому проходу мимо стоящего на консоли подноса с едой музыкант, известный своими солидными габаритами, движется дальше и попадает в просторный туалет с душевой кабиной.
«Место, где я могу застрять надолго, как вы знаете… Но, самое главное — приготовьтесь… Илон Маск не комментирует!» — провозглашает Лука, показывая стоящий посреди помещения переносной электрический мини-камин на ножках.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лука Сафронов-Затравкин много путешествует, но не всегда его впечатления от поездок оказываются позитивными. Недавно страдающий от лишнего веса музыкант прославился, застряв в унитазе в туалете самолета, а потом упал с лестницы, путешествуя по Африке.
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