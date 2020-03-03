«Охота отдохнуть»: Волочкова похвасталась растяжкой на деревянном троне
Балерина призналась: она устала от повседневной рутины.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова ежедневно рассказывает подписчикам в Instagram о том, какого труда ей стоит поддерживать прекрасную физическую форму.
Последний пост экс-прима Большого театра посвятила себе. На снимке: Волочкова позирует на троне из дерева, обнимая ноги в полушпагате. Рядом — два металлических кабана.
«Когда охота просто отдохнуть», — написала балерина и поставила улыбающийся смайл.
Видимо, в последнее время артистка и вправду сильно устает. Ведь у нее бешеный ритм жизни: тренировки, съемки в телепередачах, походы по салонам красоты, а в перерывах — благотворительные концерты по России.
Комментарии в Instagram звезда российского шоу-бизнеса по-прежнему не открывает. Очевидно, чтобы не стать героиней наговоров и сплетен.
Ранее 5-tv.ru показал видео с Анастасией Волочковой в голубом купальнике, которая демонстрировала миру результат жесткой диеты.
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