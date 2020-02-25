Волочкова показала результат жесткой диеты, «зажигая» в голубом купальнике

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео, на котором «зажгла» в танцевальном зале подмосковного отеля. 54-летняя балерина в голубом купальнике на кадрах задорно подпрыгивает и демонстрирует изящные па стройными ножками. В руках артистка сжимает, по ее признанию, «самую драгоценную обувь» в ее жизни.

«Моя самая любимая и драгоценная обувь в жизни — это пуанты. После репетиции приятно снять их и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга. Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп. Я очень трудолюбивый человек с детства!» — подписала пост знаменитость.

Балерина также поделилась с подписчиками секретом яркой насыщенной счастливой жизни.

«Важно жить на позитиве, радоваться жизни, веселиться, быть в прекрасном настроении и делиться им, что и делаю я!» — рассказала звезда.

Очевидно видео с танцами Анастасии Волочковой в купальнике произвело на зрителей большое впечатление. Всего за час ролик посмотрели около сотни тысяч пользователей.

Анастасия Волочкова длительное время придерживалась жесткой диеты. Балерина позволяла себе лишь супы, листья салата и вареные яйца. Результат на лицо — на кадрах артистка выглядит стройной и подтянутой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая Анастасия Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме.