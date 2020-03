Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста зачитала рэп на Неделе моды в Париже

Видео с дочерью Ким Кардашьян и Канье Уэста набирает просмотры в соцсетях. Шестилетняя Норт привлекла к себе внимание во время Недели моды в Париже. Подобно знаменитому отцу, юная артистка исполнила рэп. Под ее ритмы модели вышли на подиум.

Девочка зачитала текст вживую под готовую фонограмму. Вначале выступления она волновалась и иногда забывала слова. Благо, записанный голос шел фоном и помогал ей вспомнить текст.

«Да, да, да, да. Идите на улицу. Да, да, да, да. Круто, мило, круто, да!» — произносила в микрофон Норт.

Под конец к ней присоединился сам рэп-исполнитель. Уэст вышел к дочери, приобнял и встал рядом с широкой улыбкой на лице. Появление родителя ободрило малышку. Она тоже заулыбалась, стала жестикулировать и закончила номер громогласным визгом, чем удивила зрителей и самого Канье.

North West rapping forced Nicki, Megan, Cardi and Doja into early retirement with «WHAT ARE THOSE??!» pic.twitter.com/kXYwjXCRl5