Путин заявил, что несистемная оппозиция улучшает жизнь в стране

Президент России Владимир Путин оценил вклад несистемной оппозиции в жизнь страны. По словам главы государства, люди, которые не согласны с действующей властью есть в каждом обществе, и они важны для его развития.

«Хорошо, что такие люди есть. <…> Что касается несистемной оппозиции, дай ей Бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Я считаю, что они очень нужны. Они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», — подчеркнул российский лидер в интервью для ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

В то же время президент РФ добавил, что все граждане страны должны соблюдать закон. В противном случае есть риск дойти до ситуации «полностью разбалансированной в стране».

Говоря о несистемной оппозиции, Путин напомнил, что, как правило, люди, организующие государственный переворот, ненадолго задерживаются у власти. Дело в том, что не устраивает система, до которой они сами дошли.

«Обратите внимание: если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, во власти тоже долго не задерживаются. Им становится неприятная та власть, которая была создана в результате их активной бурной деятельности. Исключение, пожалуй — только большевики», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал оппозицию предъявить позитивную программу, а не только ругать власть.