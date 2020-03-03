Международный экономический форум в Ялте отложен из-за коронавируса

В Ялте отложили проведение международного экономического форума из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок. Вчера согласовал этот вопрос с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Причина переноса форума — эпидемия коронавируса в мире», — сообщил политик.

Ялтинский международный экономический форум — с 2015-го проводится ежегодно в Ялте. Это международной значимости деловое мероприятие в экономической сфере. Участниками форума становятся владельцы и руководители российских и иностранных компаний, политики стран мира, российские министры и губернаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского Кабмина Михаил Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски, связанные с коронавирусом.