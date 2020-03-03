Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски, связанные с коронавирусом
Премьер-министр РФ обратил внимание кабмина на возможное влияние распространения заболевания на экономические, финансовые и социальные показатели.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government
Премьер Михаил Мишустин поручил кабмину при формировании нового бюджета учесть влияние коронавируса на экономические, финансовые и социальные показатели.
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски, как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые, из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние и выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в Послании Федеральному Собранию», — сказал Мишустин.
Негативные последствия распространения коронавируса затрагивают практически все страны. Особенно это сказывается на энергетической площадке. Как пример, рухнувшие на минувшей неделе котировки нефти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты расследуют фейковые новости о коронавирусе.
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