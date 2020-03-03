Причиной экстренной посадки самолета Новосибирск — Москва стала угроза взрыва

|
Марина Неруцких
Срочная новость 86

Лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией.

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Причиной экстренной посадки самолета Новосибирск — Москва стала угроза взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании S7, которой принадлежит лайнер.

«Причиной экстренной посадки пассажирского самолета Новосибирск — Москва в Перми стало сообщение о минировании», — цитирует агентство заявление компании-перевозчика.

Лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией, после чего резко снизил высоту, развернулся на 90 градусов и направился в сторону Перми для выполнения экстренной посадки.

Предварительной причиной маневра называли срабатывание датчика разгерметизации.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.33
-0.66 73.42
-0.30
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер

Новости Lentainform

Загрузка...