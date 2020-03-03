Причиной экстренной посадки самолета Новосибирск — Москва стала угроза взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании S7, которой принадлежит лайнер.

«Причиной экстренной посадки пассажирского самолета Новосибирск — Москва в Перми стало сообщение о минировании», — цитирует агентство заявление компании-перевозчика.

Лайнер подал сигнал бедствия над Удмуртией, после чего резко снизил высоту, развернулся на 90 градусов и направился в сторону Перми для выполнения экстренной посадки.

Предварительной причиной маневра называли срабатывание датчика разгерметизации.