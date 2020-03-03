Самолет рейса Москва — Цюрих благополучно приземлился в «Шереметьево»

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 88

Решение о возвращении в аэропорт вылета экипаж принял из-за неисправности воздушного судна.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Пассажирский самолет Boeing-737, следующий рейсом Москва — Цюрих, приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево». Посадка прошла благополучно.

Как стало известно 5-tv.ru, решение о возвращении в аэропорт вылета экипаж авиалайнера принял из-за технической неисправности. По предварительным данным, у воздушного судна отказал датчик управления закрылками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет рейса Новосибирск — Москва благополучно совершил экстренную посадку в Перми. Самолет авиакомпании S7 приземлился в аэропорту «Большое Савино». Предположительной причиной инцидента стала угроза взрыва.

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