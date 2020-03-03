Лайнер рейса Новосибирск — Москва благополучно совершил экстренную посадку в Перми

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Марина Неруцких
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Самолет авиакомпании S7 приземлился в аэропорту «Большое Савино».

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Лайнер рейса Новосибирск — Москва благополучно совершил экстренную посадку в Перми. Самолет авиакомпании S7 приземлился в аэропорту «Большое Савино». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сайта FlightRadar24.

Ранее командир экипажа рейса S72508 запросил экстренную посадку и резко снизил высоту. Сигнал бедствия был подан над Удмуртией, после чего лайнер повернул на 90 градусов и направился в сторону Перми.

Авиакомпания-перевозчик S7 назвала причиной экстренной посадки самолета Новосибирск — Москва анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту.  Информация была передана экипажу воздушного судна. 

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