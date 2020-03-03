Подсудимый ранил пристава в ходе заседания суда в Оренбургской области

Подсудимый ранил пристава в ходе заседания Сорочинского районного суда в Оренбургской области. Как сообщает ТАСС, во время оглашения приговора подозреваемому за совершение преступления, предусмотренного второй частью статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» мужчина достал нож и попытался причинить себе вред.

Когда судебный пристав, обеспечивающий порядок в ходе заседания, стал отбирать у обвиняемого холодное оружие, тот, по предварительным данным, ранил его в руку.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Расследование контролируется Сорочинской межрайонной прокуратурой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытку побега задержанного пресекли правоохранители в Петербурге.