Подсудимый ранил пристава в ходе заседания суда в Оренбургской области

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Карина Бернтгольц
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Подозреваемый по статье о хранении наркотиков после оглашения приговора достал нож, пристав получил ранение, когда пытался отобрать холодное оружие.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Подсудимый ранил пристава в ходе заседания Сорочинского районного суда в Оренбургской области. Как сообщает ТАСС, во время оглашения приговора подозреваемому за совершение преступления, предусмотренного второй частью статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» мужчина достал нож и попытался причинить себе вред.

Когда судебный пристав, обеспечивающий порядок в ходе заседания, стал отбирать у обвиняемого холодное оружие, тот, по предварительным данным, ранил его в руку.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Расследование контролируется Сорочинской межрайонной прокуратурой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что попытку побега задержанного пресекли правоохранители в Петербурге.

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