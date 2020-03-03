«Русалка»: Толкалина в сверкающем наряде встретила закат на берегу океана

Эффектное фото Любови Толкалиной приковало внимание ее подписчиков в Instagram. Актриса поделилась снимком из Индии, на котором ступает по берегу океана в блестящем вечернем платье. В кадре она стоит спиной к объективу и лицом к закату. Последние солнечные лучи пробиваются в камеру из-за ее плеча. Длинный наряд скрывает ноги знаменитости, и кажется, будто она улетает навстречу прибою.

Запечатленный фрагмент отдыха в экзотической стране актриса выложила во время бессонной ночи в Екатеринбурге, накануне перед презентацией картины «Очень женские истории» с ее участием. Как объяснила Толкалина в комментариях, она всегда робеет выходить к аудитории.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники и соратники поспешили утешить любимицу и отреагировали на удачное фото. Певица Наталья Подольская посоветовала Любови чаще высыпаться. А актриса и телеведущая Екатерина Стриженова написала, что выбранный для поста кадр очень красив. Фанаты сравнили Толкалину со сказочными персонажами.

«Русалка, Афродита»;

«Дух захватывает от такой красоты»;

«Морская фея»;

«Само изящество, грация!»

«Золотая рыбка», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина впечатлила поклонников умением становиться на «мостик».