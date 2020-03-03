Россиян экстренно эвакуируют из Южной Кореи из-за коронавируса
Для вывоза наших соотечественников авиакомпании «Аврора» и «S7» организуют чартерные рейсы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Jingqiang; 5-tv.ru
Темпы распространения коронавируса в Китае снижаются, а вот в других странах растут. Сейчас крупнейший очаг инфекции за пределами КНР — Южная Корея, где заболели пять тысяч человек, 29 умерли. Россия уже отменила регулярные авиарейсы с Сеулом и другими городами. Для вывоза наших соотечественников авиакомпании «Аврора» и «S7» организуют чартерные рейсы. Всех, кто прилетает, прямо в аэропорту обследуют медики.
«„Аврора» организовывает возврат неограниченного круга лиц — это и граждане РФ, и граждане стран Евразийского союза», — сообщил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.
Сложная ситуация и в Иране. Коронавирусом заболели полторы тысячи человек, 66 умерли. Авиасообщение со страной ограничено, аэропорты пусты. Тегеран запросил у Москвы гуманитарную помощь в борьбе с эпидемией.
Из-за коронавируса повсеместно отменяют массовые мероприятия, спортивные соревнования и форумы. Так, в Бурятии не состоится международный турнир по вольной борьбе. Ялтинский международный экономический форум переносится с апреля на более поздний срок.
Но есть и хорошие новости — в китайском Ухане из больницы после перенесенного коронавируса выписали 98-летнюю женщину. Она стала самой пожилой пациенткой в мире, сумевшей справиться с опасной инфекцией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Кореи и Италии.
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