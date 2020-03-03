Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Кореи и Италии

|
Игорь Рязов
19

В ведомстве также постановили, что вернувшиеся из стран с коронавирусом туристы смогут оформить листки нетрудоспособности без посещения больницы.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, Шарифулин Валерий, Григоров Гавриил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор усилит санитарно-карантинный контроль в аэропортах России, которые принимают рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Контроль в аэропортах усилят в целях борьбы с COVID-19. Новые правила будут действовать вместе с уже ранее принятыми мерами.

Также у всех прибывших в Россию из Ирана и Южной Кореи на пунктах пропуска через госграницу начнут отбирать пробы для исследования на пневмонию нового типа.

Вернувшимся с территорий, где зафиксирован коронавирус, позволят оформлять листки нетрудоспособности без визита в больницу. Анализы всех пациентов, заболевших обычной пневмонией, будут отправлять в лаборатории еще и для исследования на COVID-19.

Как сообщал 5-tv.ru, коронавирус нового типа выявлен уже более чем в 70 странах мира. В Европе эпицентром вспышки инфекции стала Италия. Множество заболевших также выявили в Иране и Южной Корее. Роспотребнадзор ранее призвал граждан РФ по возможности отказаться от поездок за рубеж.

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.44
0.11 73.94
0.52
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер

Новости Lentainform

Загрузка...