Роспотребнадзор усилит контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Кореи и Италии
В ведомстве также постановили, что вернувшиеся из стран с коронавирусом туристы смогут оформить листки нетрудоспособности без посещения больницы.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, Шарифулин Валерий, Григоров Гавриил
Роспотребнадзор усилит санитарно-карантинный контроль в аэропортах России, которые принимают рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Контроль в аэропортах усилят в целях борьбы с COVID-19. Новые правила будут действовать вместе с уже ранее принятыми мерами.
Также у всех прибывших в Россию из Ирана и Южной Кореи на пунктах пропуска через госграницу начнут отбирать пробы для исследования на пневмонию нового типа.
Вернувшимся с территорий, где зафиксирован коронавирус, позволят оформлять листки нетрудоспособности без визита в больницу. Анализы всех пациентов, заболевших обычной пневмонией, будут отправлять в лаборатории еще и для исследования на COVID-19.
Как сообщал 5-tv.ru, коронавирус нового типа выявлен уже более чем в 70 странах мира. В Европе эпицентром вспышки инфекции стала Италия. Множество заболевших также выявили в Иране и Южной Корее. Роспотребнадзор ранее призвал граждан РФ по возможности отказаться от поездок за рубеж.
Нашли ошибку?