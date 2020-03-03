«С этим диагнозом долго не живут»: Малеванная рассказала о борьбе с онкологией
Звезда сериала «Оттепель» призналась, что у нее диагностирован рак легких.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Звезда сериала «Оттепель» и фильма «Интердевочка» Лариса Малеванная дала интервью в эфире программы на федеральном канале. В ходе беседы с Борисом Корчевниковым советская актриса призналась, что восемь лет назад ей поставили страшный диагноз — рак легких на третьей стадии.
Как отмечают «Дни.ру», знаменитость почувствовала недомогание во время съемок в сериале «Оттепель», после чего обратилась за медицинской помощью. Результаты флюорографии показали, что у Малеванной развилась патология. В связи с этим требовалась незамедлительная операция, однако артистка сначала отказалась от хирургического вмешательства.
«Я сказала, что никаких операций делать не буду. Сколько суждено прожить, столько и проживу. Но как потом выяснилось, мне оставалось жить два-три месяца. Было мне 73 года тогда», — вспомнила звезда.
Она призналась, что легла в больницу только после того, как отработала все положенные смены на съемках «Оттепели». Операция прошла успешно. С тех пор 4 декабря — день, в который Малеванная доверилась хирургу — она считает своим вторым днем рождения.
«С этим диагнозом вообще не живут. Я живу восьмой год», — поделилась актриса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что британская актриса и романистка Джули Уолтерс, известная по роли матери Рона Уизли в экранизации «Гарри Поттера», призналась, что больна раком.
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