«Беременность вам к лицу»: Кети Топурия сделала селфи без макияжа и укладки

Селфи без макияжа и укладки выложила в Instagram Кети Топурия. В кадре 33-летняя солистка A’Studio позирует в футболке с распущенными волосами. На ее лице ни единой морщинки и кожа здорового тона с легким румянцем.

Поклонники восхитились естественной красоте певицы и засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что их любимица в последнее время даже похорошела на фоне слухов о ее беременности, которые она не подтверждает, не опровергает.

Instagram @keti_one_official

«Самая красивая девушка в шоубизе!»

«Кети всегда красотка, накрашенная, не накрашенная — пофиг»;

«С каждым днем вся цветешь, Кети»;

«Беременность вам к лицу», — оценили фолловеры.

У певицы уже подрастает дочь Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. Малышка живет с мамой и успела подружиться с ее новым возлюбленным — дипломатом Львом Деньговым. С ним Топурия стала встречаться годом ранее после разрыва с рэпером Гуфом. Роман с исполнителем не закончился свадьбой. Фанаты надеются, что радостное событие произойдет теперь в связи с возможным пополнением в семействе.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Кети Топурия заметили скрытые намеки на то, что звезда находится в положении.