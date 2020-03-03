«Беременность вам к лицу»: Кети Топурия сделала селфи без макияжа и укладки
Фанаты отмечают, что солистка A’Studio заметно похорошела.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Селфи без макияжа и укладки выложила в Instagram Кети Топурия. В кадре 33-летняя солистка A’Studio позирует в футболке с распущенными волосами. На ее лице ни единой морщинки и кожа здорового тона с легким румянцем.
Поклонники восхитились естественной красоте певицы и засыпали ее комплиментами. Многие отметили, что их любимица в последнее время даже похорошела на фоне слухов о ее беременности, которые она не подтверждает, не опровергает.
«Самая красивая девушка в шоубизе!»
«Кети всегда красотка, накрашенная, не накрашенная — пофиг»;
«С каждым днем вся цветешь, Кети»;
«Беременность вам к лицу», — оценили фолловеры.
У певицы уже подрастает дочь Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. Малышка живет с мамой и успела подружиться с ее новым возлюбленным — дипломатом Львом Деньговым. С ним Топурия стала встречаться годом ранее после разрыва с рэпером Гуфом. Роман с исполнителем не закончился свадьбой. Фанаты надеются, что радостное событие произойдет теперь в связи с возможным пополнением в семействе.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Кети Топурия заметили скрытые намеки на то, что звезда находится в положении.
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