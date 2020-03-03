Нюша повеселила фанатов снимком растрепанной годовалой дочки

Российская певица Нюша опубликовала в Instagram забавную фотографию, на которой позирует вместе с маленькой дочкой Симбой. Малышка появилась на свет в конце 2018 года. На снимке обе «модели» выглядят только что проснувшимися и слегка растрепанными.

«Как вам наши утренние укладки?» — иронично подписала пост знаменитость.

Instagram @nyusha_nyusha

Подписчики умилились опубликованным снимком Нюши и ее дочки. «Укладка» маленькой Симбы повеселила поклонников поп-дивы. Всего за три часа пост набрал почти 60 тысяч лайков и больше четырех сотен добрых комментариев.

«У Симбуси прическа — топ!»

«Две принцессы!»

«Какие милашки»;

«Сладенькие!» — написали фолловеры.

Маленькая Симба — дочка 29-летней певицы Нюши и 39-летнего главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова. Пара сыграла свадьбу три года назад. Для Сивова брак с исполнительницей стал вторым по счету. От предыдущих отношений у него остались двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша оценила креатив фанатов по поводу имени ее дочери.