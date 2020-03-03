Нюша повеселила фанатов снимком растрепанной годовалой дочки
29-летняя певица обожает делиться с поклонниками фото маленькой Симбы.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Российская певица Нюша опубликовала в Instagram забавную фотографию, на которой позирует вместе с маленькой дочкой Симбой. Малышка появилась на свет в конце 2018 года. На снимке обе «модели» выглядят только что проснувшимися и слегка растрепанными.
«Как вам наши утренние укладки?» — иронично подписала пост знаменитость.
Подписчики умилились опубликованным снимком Нюши и ее дочки. «Укладка» маленькой Симбы повеселила поклонников поп-дивы. Всего за три часа пост набрал почти 60 тысяч лайков и больше четырех сотен добрых комментариев.
«У Симбуси прическа — топ!»
«Две принцессы!»
«Какие милашки»;
«Сладенькие!» — написали фолловеры.
Маленькая Симба — дочка 29-летней певицы Нюши и 39-летнего главного советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова. Пара сыграла свадьбу три года назад. Для Сивова брак с исполнительницей стал вторым по счету. От предыдущих отношений у него остались двое детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша оценила креатив фанатов по поводу имени ее дочери.
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