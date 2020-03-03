Тринадцатилетняя школьница скончалась во время занятий по плаванию в Чувашии. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла днем 3 марта в одном из общеобразовательных учреждений в Чебоксарах.

Следователи выяснили, что девочка почувствовала себя плохо в бассейне. Преподаватель тут же вытащил ребенка из воды и вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, ученица скончалась.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Следственный комитет по Чувашской Республике проводит проверку. Расследование находится под контролем руководителя ведомства.