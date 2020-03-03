Воеводина рассказала, на кого похож ее сын от брака с экс-королем Малайзии
Подписчики знаменитости не согласились с мнением 27-летней модели, высказанном в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @rihanapetra
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram серию милых фотографий, на которых позирует вместе с сыном Леоном. 27-летняя модель родила мальчика в мае 2019 года в браке с 50-летним экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Вскоре после этого супружеская пара развелась.
Размещенную публикацию Оксана Воеводина сопроводила текстом, в котором порассуждала о том, на кого Леон больше похож. По словам манекенщицы, существует народное поверье: первый сын похож внешне и характером на мать, а первая дочь — на отца.
Оксана Воеводина утверждает — поверье подтверждается в ее собственной семье. Модель заявила, что действительно была похожа на папу, а ее брат — на маму.
«При чем сходство проявляется не только во внешности, но и в чертах характера, привычках и темпераменте. Когда-нибудь я поделюсь с вами своими детскими фото до года — я все больше вижу нашу с сыном схожесть. А по характеру — могу сказать, что со слов моей мамы, Леон точная копия меня в детстве», — поведала знаменитость.
Некоторым подписчикам Оксаны Воеводиной показалось, что звезда явно преувеличивает сходство между собой и сыном. Пользователи соцсети заявили — Леон очень похож на своего папу — бывшего малайзийского короля.
«Леон выглядит в точности как султан Мухаммад V!»
«Формой головы сын очень похож на его отца и дядю»;
«Леон выглядит как его отец!» — заявили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Воеводина рассказала подробности разрыва с экс-королем Малайзии.
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