Стрельба в метро Петербурга попала на видео

Стрельба в метро Северной столицы попала на камеры видеонаблюдения. По данным полиции, конфликт случился на станции метро «Академическая» в ночь на 2 марта около полуночи. Его спровоцировали три парня и девушка, не нашедшие общего языка с двумя мужчинами.

«В ходе потасовки один из зачинщиков произвел выстрел из газового пистолета в сторону двух мужчин, и конфликт продолжался в вагоне метро по пути следования до следующей станции», — говорится в сообщении правоохранителей.

После стрельбы нарушители спокойствия сбросили пистолет на станции и скрылись. Двое мужчин, противостоящие им, не стали дожидаться прибытия полиции и покинули место происшествия.

На данный момент злоумышленники задержаны. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, это молодые люди 19 и 22 лет, неоднократно попадавшие в поле зрения стражей порядка. Один из них был ранее судим. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы.

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