Стрельба в метро Петербурга попала на видео
Стрелявшие задержаны, их обвиняют в хулиганстве.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Стрельба в метро Северной столицы попала на камеры видеонаблюдения. По данным полиции, конфликт случился на станции метро «Академическая» в ночь на 2 марта около полуночи. Его спровоцировали три парня и девушка, не нашедшие общего языка с двумя мужчинами.
«В ходе потасовки один из зачинщиков произвел выстрел из газового пистолета в сторону двух мужчин, и конфликт продолжался в вагоне метро по пути следования до следующей станции», — говорится в сообщении правоохранителей.
После стрельбы нарушители спокойствия сбросили пистолет на станции и скрылись. Двое мужчин, противостоящие им, не стали дожидаться прибытия полиции и покинули место происшествия.
На данный момент злоумышленники задержаны. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, это молодые люди 19 и 22 лет, неоднократно попадавшие в поле зрения стражей порядка. Один из них был ранее судим. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных прохожих в Краснодарском крае.
Нашли ошибку?